Ці укріплені машини, призначені для розвідки та бою, нещодавно були доставлені з Франції.

37-а окрема бригада морської піхоти України отримала в своє розпорядження 40 французьких колісних бойових розвідувальних машин AMX-10RC. Ці укріплені машини, призначені для розвідки та бою, нещодавно були доставлені з Франції.

Як пише видання Bulgarianmilitary, початкове застосування AMX-10RC на українській землі було не надто вдалим через недосконале тактичне виконання при їх розгортанні. В результаті цього невдалого наступу чотири машини були втрачені, одна з яких була захоплена російськими військами. Отже, ці французькі бойові машини були відсунуті на другу лінію. Однак через кілька тижнів почали з'являтися докази їх повторного застосування, особливо у вигляді операцій із закритими вогневими позиціями.

"З режимом тренувань солдатів 37-ї окремої бригади морської піхоти можна ознайомитися на доданому відеоролику, присвяченому французькій механізованій техніці. Ці спеціалізовані машини часто помилково приймають за танки, хоча насправді вони призначені для використання в якості машин вогневої підтримки", - сказано в матеріалі.

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Військова допомога від Франції - використання AMX-10RC

Навесні в Україну прибула перша партія AMX-10RC, обіцяних Францією на початку січня 2023 року, заявив Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, зазначивши, що деякі з них вже вирушили на лінію фронт.

Під час перших півтори години контрнаступу росіяни обстрілювали підрозділи 37-ї бригади безперервним артилерійським вогнем, який, за словами солдатів, пробивав бронемашини AMX-10 RC. Ці так звані легкі танки були недостатньо броньованими, щоб захистити солдатів, і їх потрібно було розмістити ззаду, а не спереду.

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