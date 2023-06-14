Під час перших півтори години наступу окупанти обстрілювали захисників безперервним артвогнем, який, за словами солдатів, пробивав бронемашини AMX-10 RC.

37-ма бригади ЗСУ з навченими на західній техніці екіпажами під час прориву оборони окупантів зазнала великих втрат. Боєць під позивним "Дроворуб" розповів The Washington Post про високу ціну, яку платять військові під час штурмів. Втім, ЗСУ готові звільняти територію попри все.

"Дроворуб" бачив, як двоє чоловіків у його машині сильно кровоточать: один втратив руку, коли кликав свою сім'ю. "Дроворуб" заповз у воронку, але осколки міни пройшли крізь землю і пробили йому плече. "Ми залишилися там, в полі, без танків і важкої бронетехніки. Нас обстрілювали з мінометів з трьох сторін. Ми нічого не могли зробити", - сказав "Дроворуб".

За його словами, в групі з близько 50 людей 30 не повернулися - були вбиті, поранені або взяті в полон противником. П'ять одиниць бронетехніки підрозділу були знищені протягом першої години.

Розвідувальний удар 37-ї бригади врешті допоміг іншим українським бригадам звільнити чотири села на Донеччині.

Під час перших годин наступу росіяни обстрілювали підрозділи 37-ї бригади безперервним артилерійським вогнем, який, за словами солдатів, пробивав бронемашини AMX-10 RC. Ці так звані легкі танки були недостатньо броньованими, щоб захистити солдатів, і їх потрібно було розмістити ззаду, а не спереду.

"Всі очікували, що у нас буде якась підтримка, але, на жаль, її чомусь не було", - сказав "Дроворуб". За його словами, у його командира було мало досвіду, і він розраховував на допомогу артилерійських частин: "Але він збентежився, коли побачив, що її немає".

Нарешті після двогодинного обстрілу у росіян закінчилися боєприпаси або вони були виснажені боєм. Українські сили скористалися моментом, зайняли позиції своїх ворогів і відбили частину території.

Місія, якою б жорстокою вона не була, відвернула російські сили, дозволивши Україні атакувати з інших флангів. Після початкового наступу 37-ї інші бригади допомогли звільнити чотири села. "Так, ми принесли жертву. Але натомість ми отримали результат", - сказав він.

Понад те, військові не налаштовані здаватися. "Ми повинні продовжувати рухатися вперед. Ми боїмося смерті, але розуміємо, що у нас немає іншого вибору. Нам потрібно піти і викинути ворога звідси", - сказав інший солдат цієї бригади.

Контрнаступ ЗСУ - головне

За даними Інституту вивчення війни, українські сили продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і 13 червня здійснили подальші обмежені територіальні завоювання.

Окупанти продовжили наступати на ділянці Авдіївка-Донецьк і перекидають туди додаткові сили, звільнені після підриву Каховської ГЕС, з лівого берега Херсонської області.

Згідно з ранковою інформацією Генштабу, за останні три дні Сили оборони України просунулися на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометри.

На Бердянському напрямку бої тривають у районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка.

За словами українських військових, Росія зазнає дуже великих втрат. Хоча і в України є втрати - відомо про ураження російською артилерією перших Leopard і Bradley в бою під Запоріжжям.

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