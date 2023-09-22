Постачання надто великої кількості цих далекобійних ракет може підірвати боєздатність американської армії, тому у Білому домі все ще мають деякі вагання.

Адміністрація президента США Джо Байдена близька до рішення про постачання Україні версії ракет великої дальності ATACMS, озброєну касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

Як йдеться у матеріалі The Washington Post, про це повідомляють кілька джерел, знайомих з поточними обговореннями. Міжвідомчі дискусії щодо того, чи постачати Україні ці ракети, перейшли на інший чиновницький рівень. Усі обговорення завершаться рішенням президента Байдена.

ATACMS з касетним озброєнням із радіусом дії до 466 км, залежно від модифікації, можуть дозволити Україні завдавати ударів по командних пунктах, складах боєприпасів і маршрутах матеріально-технічного забезпечення далеко за російськими лініями фронту та окопаними оборонними спорудами. Україна за підтримки низки законодавців США з минулого року просила ATACMS.

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Влітку Байден перейшов від твердого "ні" до того, що "проблема все ще актуальна". Попри те, що адміністрація відмовилася від початкових побоювань щодо того, що Київ використовуватиме зброю далекого радіусу дії для ударів по території Росії, Пентагон все ще стурбований тим, що вилучення достатньої кількості ATACMS з відносно невеликих військових арсеналів, підірве готовність армії США до інших можливих конфліктів.

Україна запросила сотні ракет

Ракет ATACMS з касетним озброєнням на складах Пентагону більше, ніж тих, що оснащені однією "унітарною" боєголовкою. За даними Міноборони США за 2018 рік, з орієнтовного 2500 ракет, деякі з яких виготовлені на початку 1990-х, невідома кількість була переобладнана унітарними боєголовками. Згодом ЗМІ дізналися, що ще невизначену кількість таких ракет переобладнали касетними боєголовками.

Перед зустріччю Байдена з президентом України Володимиром Зеленським радник з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам, що Байден "постійно говорить" з американськими військовими, союзниками та Україною "про те, що потрібно на полі бою на будь-якій фазі війни", а також про те, що Сполучені Штати можуть надати, одночасно гарантуючи власну боєздатність.

"Оскільки він зважив усе це, він вирішив, що не надаватиме ATACMS, але не зняв з розгляду це питання у майбутньому", - сказав Салліван.

Пентагон відмовився назвати кількість унітарних боєголовок ATACMS в арсеналі США. Компанія-виробник цих ракет Lockheed Martin укладає контракт на виробництво 500 ATACMS на рік, усі вони призначені для продажу за кордоном.

Одночасно із візитом Зеленського адміністрація оголосила в четвер про виділення Україні додаткової зброї на суму 325 мільйонів доларів із запасів Міністерства оборони, включаючи додаткові боєприпаси протиповітряної оборони, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних нападів з боку Росії зараз і взимку, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на українську критичну інфраструктуру.

Пакет озброєнь також містить артилерійські боєприпаси, засоби протитанкової боротьби, а також касетні боєприпаси, "які ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських сил".

У липні адміністрація заявила , що почне надсилати касетні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, доки Україна не поповнить запаси некасетних снарядів. Максимальна дальність стрільби артилерії становить приблизно 24-32 км.

Це оголошення негайно викликало критику з боку правозахисних груп і деяких урядів. Касетні боєприпаси, заборонені у понад 120 країнах, вибухають у повітрі над ціллю, викидаючи до сотень менших бомб на великій території. Критики цієї зброї відзначають, що деякі суббоєприпаси не вибухають, піддаючи цивільне населення ризику часто через роки після завершення конфлікту.

У Пентагоні тоді заявили, що касетні артилерійські снаряди, які відправляються в Україну, мали показники "несправності", або відмов, не вище 2,35%, порівняно з 6%або вище під час попередніх випробувань. Оскільки українські сили почали використовувати артилерійські снаряди цього літа, офіційні особи США вважають це рішення успішним та ефективним для контрнаступу ЗСУ.

Рішення Пентагону щодо перетворення деяких касетних ракет великої дальності ATACMS на унітарні боєголовки мало на меті відповідати вимогам зниження рівня несправності касетних боєприпасів та кількості такої зброї в арсеналі загалом.

"Відповідно до звітів за 2022 рік, різні версії касетних ATACMS містять від 300 до 950 окремих бомб. Залишається незрозумілим, чи застаріле касетне озброєння, що залишилося в запасах США, було оновлене випробуванням на ураження так, як 155-мм артилерійські снаряди", - пише видання.

Роль ракет у війні проти Росії

Минулої весни Велика Британія та Франція надали Україні крилаті ракети з дальністю близько 225 км - майже втричі більше, ніж ті, які раніше мала Україна, але приблизно на 80 км менше від дальності ATACMS.

Колін Кал, який обіймав посаду заступника міністра Пентагону з питань політики до початку липня, заявив на форумі аналітичних центрів того ж місяця, що надходження цієї зброї зменшило потребу в ATACMS. Найбільша проблема України, сказав він, "не у сотнях кілометрів, а у мінних полях, що перед її військами".

Мінні поля виявилися значною перешкодою для просування України, особливо на південному сході, де війська Києва сподівалися пробити російську оборону та перерізати лінії постачання.

"На тлі повільного просування контрнаступу британські ракети Storm Shadow і французькі SCALP дозволили Україні атакувати цілі, яких вона не змогла досягти на землі. Представники США заявили, що зброя дальньої дії не є "срібною кулею" для вирішення проблем України, навіть якщо її ефективність очевидна", - пише видання.

Але цього тижня високопоставлений французький чиновник заявив, що країна більше не має SCALP для постачання України. Також незрозуміло, скільки ще Storm Shadows Британія може надати.

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