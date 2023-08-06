Про постачання цих ракет французький президент Макрон оголосив 11 липня.

Україна отримала від Франції нові далекобійні ракети SCALP.

Вперше ракети цього типу показав президент Володимир Зеленський у відео з нагоди Дня Повітряних сил України.

Париж відправив Києву експортну модифікацію EG із дальністю польоту до 290 км. Під час візиту до українських воїнів Зеленський підписав одну з таких ракет. Президент написав фразу "Слава Україні".

Ці ракети публічно українцям показали вперше. Менше місяця тому офіційно оголосили про постачання цього озброєння Україні.

SCALP: що відомо про ці ракети

SCALP EG – це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. Їхньою перевагою є можливість використання за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів РЕБ.

11 липня президент Франції Еммануель Макрон по прибуттю на саміт лідерів НАТО у Вільнюсі повідомив, що його країна почне поставки для України ракет великого радіусу дії. Однак, за даними Reuters, Париж вже доставив перші кілька крилатих далекобійних ракет в Україну.

Завдяки SCALP ЗСУ зможуть завдавати більш потужні удари по противнику, зазначив, своєю чергою представник ВПС України Юрій Ігнат.

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