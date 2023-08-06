Україна отримала від Франції нові далекобійні ракети SCALP.
Вперше ракети цього типу показав президент Володимир Зеленський у відео з нагоди Дня Повітряних сил України.
Париж відправив Києву експортну модифікацію EG із дальністю польоту до 290 км. Під час візиту до українських воїнів Зеленський підписав одну з таких ракет. Президент написав фразу "Слава Україні".
Ці ракети публічно українцям показали вперше. Менше місяця тому офіційно оголосили про постачання цього озброєння Україні.
SCALP: що відомо про ці ракети
SCALP EG – це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. Їхньою перевагою є можливість використання за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів РЕБ.
11 липня президент Франції Еммануель Макрон по прибуттю на саміт лідерів НАТО у Вільнюсі повідомив, що його країна почне поставки для України ракет великого радіусу дії. Однак, за даними Reuters, Париж вже доставив перші кілька крилатих далекобійних ракет в Україну.
Завдяки SCALP ЗСУ зможуть завдавати більш потужні удари по противнику, зазначив, своєю чергою представник ВПС України Юрій Ігнат.