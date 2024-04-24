Очільник ОП розповів також і про новий пакет допомоги від США.

Україна отримає нові комплекси Patriot. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, коментуючи інформацію західних ЗМІ про те, що партнери по ЄС і НАТО зараз тиснуть на Грецію та Іспанію, щоб вони поділилися системами Patriot з Україною.

"Можу точно вам сказати, що нові Patriot будуть. І, чесно кажучи, для нас другорядне, звідки вони до нас потраплять. Головне, щоб вони були, і були якнайшвидше, тому що це захист наших міст, захист наших людей", - наголосив він.

За його словами, з цього приводу розмови з партнерами відбуваються кожного дня. При цьому додав, що партнери говорять не тільки з цими двома країнами, але й з багатьма іншими. Він зазначає, що найбільше на цю тему ведуть переговори американці, бо "це їхня зброя і, безумовно, від них багато що залежить". "Я впевнений, що ми дуже скоро будемо мати гарні новини", - наголосив Єрмак.

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Також Єрмак висловився щодо ухваленого Сенатом США рішення про військову і фінаснову допомогу Україні. Він зазначив, що розроблятиметься механізм списання позики, на умовах якої надається частина цієї допомоги.

"В законопроекті закладений механізм, що протягом 60 днів наші президенти повинні узгодити порядок повернення цих коштів. Дійсно, існує механізм за яким президент США може ухвалити рішення щодо поступового списання цієї суми. Безумовно, ми одразу після підписання цього закону, команда України, за дорученням президента України, працюватиме з командою Білого дому щодо конкретизації, як буде працюватиме цей механізм. Всі розуміють, в якому складному стані перебуває Україна, і я думаю, що ми знайдемо з партнерами рішення, яке б влаштовувало Україну", - сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента сподівається, що законопроект про американську допомогу Україні буде підписано президентом США Джо Байденом вже сьогодні. При цьому Єрмак відмовився коментувати конкретні строки, коли можуть бути перші надходження цієї зброї в Україну: бо "йде війна" і треба пам’ятати про безпеку.

"Це буде відбуватися в дуже стислі терміни. Всі розуміють, що нам це потрібно було на вчора", - сказав Єрмак.

За його словами, ухвалення пакету допомоги показало двопартійну підтримку України в США. Єрмак очікує, що в цьому пакеті буде все необхідне, в тому числі далекобійні ракети ATACMS.

Допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, напередодні Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню сукупною вартістю 95,2 млрд доларів. З них понад 60 млрд доларів передбачено для України. "За" проголосувало 79 сенаторів, "проти" висловилися 18.

Наступним кроком має стати передача цього документу на підпис американському президенту Джо Байдену. У заяві на сайті Білого дому зазначалося, що Байден підпише пакет законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню 24 квітня, щоб відновити постачання озброєнь Києву цього тижня.

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