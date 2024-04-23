Крім того, Німеччина також звернеться й до інших партнерів, зокрема Франції та Італії, щоб оцінити, що вони здатні зробити.

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца наполягає на тому, щоб США поставили в Україну принаймні ще одну систему Patriot, щоб допомогти усунути прогалину протиповітряної оборони на тлі посилення російських атак.

Про це виданню Bloomberg повідомили люди, знайомі з цим питанням. Кампанія тиску Берліна на Вашингтон є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів з НАТО та Європейського Союзу посилити допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони. Зокрема, цього тижня Німеччина також звернеться й до інших партнерів, зокрема Франції та Італії, щоб оцінити, що вони здатні зробити.

"Підштовхування Німеччини є чимось на зразок зміни ролей для Шольца, уряд якого після вторгнення Росії часто засуджували за зволікання з поставками зброї. Німецький лідер продовжував опиратися відправці ракет великої дальності Taurus до Києва, стверджуючи, що такі поставки ризикують зробити країну стороною війни. Але Шольц очолив спроби відправити більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони в Україну, оскільки охоплена війною країна зазнає все більших атак, які зруйнували частини її енергетичної інфраструктури та центри міст" - пише видання.

Відео дня

Минулого тижня стало відомо, що Німеччина надішле третю батарею Patriot — і що шість повинні бути незабаром з інших країн-членів ЄС. Для німецької армії три таких системи склали б чверть арсеналу, що набагато більше, ніж у США. Крім того, Берлін просить передати системи "земля-повітря" Samp/T, ракети NASAMS і Hawk, системи Iris-T, а також фінансування для підтримки цих зусиль.

Як додається, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек назвав "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, відзначивши протиповітряну оборону як найбільш гостру потребу для українських сил.

"Якби американці могли надіслати системи Patriot, це б надзвичайно допомогло", — сказав Хабек.

Посилення української ППО

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна готова доєднатися до німецької ініціативи з посилення захисту українського неба і зараз розглядає можливість фінансування закупівлі систем ППО.

ЗМІ писали, що Греція планує передати Україні ЗРК Patriot. Урядові джерела запевняють, що США надали "гарантії" безпеки для країни від турецької загрози на весь час, поки триває передача Patriot, не уточнюючи, що це за "гарантії".

Вас також можуть зацікавити новини: