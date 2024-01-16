Безпілотники стали важливим елементом бойових дій в Україні.

Глава оборонного відомства Латвія Андріс Спрудс заявив, що Рига домагається прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн, щоб озброїти українські війська "тисячами" нових безпілотників.

За його словами, новий інвентар допоможе київським військовим у війні, в якій безпілотники стали важливим елементом бойових дій.

"Головна мета-зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників було доставлено на Україну", - цитує Спрудса видання Bloomberg.

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Російські військові використовують безпілотники та ракети для ударів по українських містах, портах та інфраструктурі з моменту вторгнення майже два роки тому.

Безпілотники займають одне з перших місць у списку військової техніки, яку хочуть придбати українські воєначальники. Українські та російські війська активно використовують ці літальні апарати для спостереження і ураження військ. Україна також будує флот військово-морських безпілотників, які вона використовує для нападу на російські судна в Чорному морі.

Спрудс відмовився надавати подальші подробиці про проект безпілотника, сказавши, що "зараз ми перебуваємо на етапі, коли ми наближаємось до 20 партнерів".

Підтримка України - пакет допомоги від Латвії

Глава Латвійської Республіки Едгарс Рінкевічс заявив, що країна готує новий пакет допомоги Україні. Новий пакет включатиме гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю, вертольоти, дрони, пристрої зв'язку та екіпіровку.

Крім того, він повідомив, що Латвія взяла на себе зобов'язання вести коаліцію дронів в рамках "Рамштайна".

Також лідери Латвії та України підписали меморандуми про співпрацю у військові сфері - зокрема, з виготовлення дронів, які є важливими для України.

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