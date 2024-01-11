Володимир Зеленський зустрівся у Ризі з главою латвійської держави Едгарсом Рінкевічсом.

Латвія готує новий пакет допомоги Україні. Про це під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Ризі заявив глава Латвійської республіки Едгарс Рінкевичс.

За його словами, Латвія і надалі продовжить надавати допомогу Києву. Так, новий пакет включатиме гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку та екіпірування.

"Латвія взяла на себе зобов'язання вести коаліцію дронів в рамках "Рамштайну", - зазначив Рінкевичс.

Лідери Латвії та України також підписали меморандуми про співпрацю у військові сфері - зокрема, щодо виготовлення дронів, які є важливими для України.

"Буде також міжурядова угода щодо допомоги України. Раніше Сейм проголосував надати більше ніж 500 млн євро на програму з реконструкції протягом 3 років - програма буде концентруватися на Чернігівську область", - уточнив Рінкевичс.

Військова допомога Україні - останні новини

У Євросоюзі дали важливу обіцянку Києву. Брюссель планує до весни виготовити один мільйон артилерійських снарядів для України. Так, речниця Єврокомісії з питань внутрішнього ринку, оборонної промисловості та космосу Йоханна Бернсель заявила, що річні виробничі потужності європейської оборонної промисловості досягнуть поставленої мети щодо виробництва одного мільйона снарядів.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про мільйон снарядів від ЄС. За його словами, контракти мають дати надію, що снаряди, зрештою, посилять українську армію і потраплять на поле бою.

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