Він каже, що перемога Росія неприпустима.

Російська Федерація продовжить нести загрозу всій Європі і в разі звільнення Україною всіх своїх територій. Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш.

У коментарі агентству ЛЕТА він сказав, що загроза почне зростати відразу після закінчення війни проти України, оскільки Росія буде відновлювати свою армію.

"Уряд Росії не здатний підвищити добробут свого населення. Всі карти поставлені на пошук зовнішнього ворога і культивацію думки про те, що розпад СРСР був найбільшим злом. Тому необхідно повернути втрачені території з лишком. Сумно, що це не війна Кремля - це стало війною, підтримуваною росіянами. Росія просувається з імперіалістичною експансією і продовжує залишатися загрозою для Європи", - цитує Каріньша Delfi.

Він вважає, що міркування про можливу перемогу Росії покликані мотивувати Захід не допустити цього, оскільки поразка України продемонструвала б Кремлю, що їхня тактика була вірна.

"Це напад не тільки на Україну і Європу. Це напад на встановлений після Другої світової війни порядок, в якому ключову роль відіграє верховенство закону, а не сили", - сказав міністр закордонних справ.

Росія погрожує іншим країнам

Як відомо, країни Балтії активно підтримують Україну в цій війні. Там неодноразово заявляли, що ризик російської агресії проти їхніх країн дуже високий, тому необхідно посилювати свою обороноздатність.

У Бюро із захисту Конституції Латвії повідомляли, що в російському суспільстві наростає соціальна апатія, деполітизація та взаємна недовіра. При цьому після заколоту ватажка ЧКВ "Вагнер" Пригожина підтримка Міноборони РФ в суспільстві тільки зросла.

Вас також можуть зацікавити новини: