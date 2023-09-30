Українські морські дрони вже зробили Чорноморський флот РФ непотрібним.

Україна стане першою державою світу, що має власний флот безпілотних морських дронів. Він вже змусив росіян ховати свої кораблі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

Він зазначив, що Україна вдячна партнерам за надану військову підтримку, але задля перемоги над агресором Україні все ж таки потрібна і власна індустрія виробництва зброї. За словами Зеленського, українські виробники в умовах війни стають потужнішими. І це не лише державні оборонні компанії, але й приватні стартапи, які щойно почали працювати, але вже "дуже непогано" себе зарекомендували.

"Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися", – зазначив президент.

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Атаки українських морських дронів – останні новини

Як писав УНІАН, після нещодавніх ракетних ударів по Севастополю Росія почала ховати свої кораблі подалі. До цього російські кораблі ховали від українських морських дронів у гавані Севастополя, захищеній боновими загородженнями.

За словами експертів зі зброї, у світі зараз існують 134 типи морських дронів, але більшість з них це розвідувальні або тренувальні моделі. Українські ж дрони є унікальними. Їх феномен полягає в тому, що вони першими у світі показали ефективність застосування під час реальних бойових дій на морі, як компонента у повномасштабній війні.

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