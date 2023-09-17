Частину флоту зараз ганяють морем, решту відігнали поближче до самої Росії.

Після ракетного удару по Севастополю російські окупанти вирішили розосередити та сховати якомога далі від Криму свої вцілілі кораблі. Про це в коментарі "24 каналу" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Влучання – це дуже добре. Але подивіться про що говорить цей нюанс. Є влучання у найбільш захищені військово-морські фортеці Чорноморського флоту, а саме в акваторії Чорного моря, тобто у Севастополі", – зауважив він.

За словами Братчука, у Криму фактично, весь Чорноморський флот агресора перебуває під загрозою вогневого враження Збройними Силами України. Саме тому ворог розосереджує кораблі: одні виводить подалі в море, інші ховає біля Новоросійська.

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Коментуючи ситуацію із відсутністю споряджених ракетоносіїв в морі, спікер висловив своє припущення щодо причин цього. "Можливо побоюються якогось чергового "малюка" (назва однієї з моделей українських морських дронів – УНІАН), адже з "малюками" не жартують", – наголосив Братчук.

Удар по Севастополю – останні новини

Як писав УНІАН, після влучання ракет у великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" російські окупанти вирішили передислокувати три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське.

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що ліквідація Чорноморського флоту РФ могла би значно прискорити процеси пошуку Кремлем виходу з розв’язаної ним війни. Він також наголосив, що зволікання Заходу із військовими поставками Україні заохочує агресора для продовження війни.

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