Після ракетного удару по Севастополю російські окупанти вирішили розосередити та сховати якомога далі від Криму свої вцілілі кораблі. Про це в коментарі "24 каналу" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
"Влучання – це дуже добре. Але подивіться про що говорить цей нюанс. Є влучання у найбільш захищені військово-морські фортеці Чорноморського флоту, а саме в акваторії Чорного моря, тобто у Севастополі", – зауважив він.
За словами Братчука, у Криму фактично, весь Чорноморський флот агресора перебуває під загрозою вогневого враження Збройними Силами України. Саме тому ворог розосереджує кораблі: одні виводить подалі в море, інші ховає біля Новоросійська.
Коментуючи ситуацію із відсутністю споряджених ракетоносіїв в морі, спікер висловив своє припущення щодо причин цього. "Можливо побоюються якогось чергового "малюка" (назва однієї з моделей українських морських дронів – УНІАН), адже з "малюками" не жартують", – наголосив Братчук.
Удар по Севастополю – останні новини
Як писав УНІАН, після влучання ракет у великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" російські окупанти вирішили передислокувати три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське.
Секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що ліквідація Чорноморського флоту РФ могла би значно прискорити процеси пошуку Кремлем виходу з розв’язаної ним війни. Він також наголосив, що зволікання Заходу із військовими поставками Україні заохочує агресора для продовження війни.