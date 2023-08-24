Україна налагодила серійне виробництво дронів, запевняє голова розвідки.

Попри те, що росіянам вдається знищувати до 70% українських морських дронів-камікадзе, ця зброя показує достатню ефективність. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Крим.Реалії".

Він зазначив, що "зі зрозумілих причин" не може назвати кількість морських дронів, які є на озброєнні України. Але загалом їх "насправді багато". За словами Буданова, Україна налагодила "нормальне таке серійне виробництво", тобто про "гаражне" виробництво одного-двох дронів не йдеться.

"Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні нанесені втрати і ціна такого дрону, і ціна бойового корабля – неспівставні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%", – розповів Буданов.

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За словами керівника військової розвідки, іноді росіянам вдається знищити дрон вже зовсім поруч із російським кораблем. У такому випадку корабель все одно доводиться відправляти "на довготривалий ремонт". Як приклад, Буданов навів випадок із атакою на бухту Севастополя, коли морський дрон знищили на підході до фрегата "Адмірал Ессен".

"Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно у 100 метрах від корабля, а заряд досить таки потужний, від уламків було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку", – зауважив очільник ГУР.

Загалом Буданов оцінює морські дрони як "ефективну зброю для стримування" і не вважає їх "зброєю наступу", адже ними можна паралізувати діяльність ворожого флоту – "що, зрештою, в принципі і сталося".

"Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять", – зазначив він.

Морські дрони України – останні новини

На початку серпня українські морські дрони здійснили одразу дві вдалі атаки. Спочатку на рейді Новоросійська було підбито великий десантний корабель "Оленегорский горняк", яким росіяни перекидали війська та вантажі в окупований Крим. Пізніше ушкодження отримав танкер-хімовоз SIG, який доставляв паливо окупантам у Криму.

Як зазначають деякі експерти, фактично Україна змогла відкрити проти Росії новий фронт – на морі.

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