Волонтер показав перше фото трьох RADA ieMHR на території України.

Україна отримала перші три з 16 радарів RADA ieMHR виробництва ізраїльської компанії RADA Electronic Industries.

Як пише Israel Defense, радари допоможуть у виявленні та попередженні атак російських ракет. Передача такого обладнання потребує схвалення Міноборони Ізраїлю.

Перше фото трьох RADA ieMHR на території України показав у Twitter ізраїльський волонтер Натан Флаєр.

Відео дня

Зазначається, що ізраїльська система безпеки використовує радари RADA для ідентифікації та класифікації літаків та ракет. Вони також підключені до системи оповіщення, що попереджає працівників полігону, яким загрожує небезпека, про необхідність сховатися.

Допомога Ізраїлю в захисті українського неба

Як раніше повідомляв УНІАН, Ізраїль допоможе Україні з розробкою "розумної" системи оповіщення про ракетні обстріли та дронові атаки.

Зокрема, вони оголосили про передачу надсучасної системи оповіщення про повітряну загрозу Tzeva Adom. За її допомогою українці раніше дізнаватимуться про підліт ворожих ракет та безпілотників, причому навіть тих, котрі зараз не бачить ППО.

У Києві в травні пройдуть випробування цивільної системи попередження про ракетні удари, яку Ізраїль розробив для України.

Вас також можуть зацікавити новини: