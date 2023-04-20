Якщо випробування пройдуть успішно, система зможе повноцінно запрацювати вже влітку.

У Києві в травні пройдуть випробування цивільної системи попередження про ракетні удари, яку Ізраїль розробив для України.

Як повідомляє видання Walla, якщо випробування, що відбудуться через кілька тижнів, пройдуть успішно, система зможе повноцінно запрацювати вже влітку.

Зазначається, що система буде підключатися до української радіолокаційної системи і таким чином може швидше і точніше надсилати сигнали сповіщень на мобільні телефони громадян і вмикати звукові сигнали тільки в місцях, куди можуть влучити ракети.

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"Таким чином громадяни України в районах ракетного обстрілу матимуть більше часу, щоб дістатися до захищеної зони, а громадяни, які знаходяться в інших районах, зможуть безперешкодно продовжувати своє життя", - зазначає видання.

Walla нагадує, що колишній міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц вперше заявив про намір поставити систему оповіщення Україні ще в жовтні минулого року. Міністр закордонних справ Елі Коен під час свого візиту до Києва в лютому пообіцяв, що система буде впроваджена протягом шести місяців.

Якщо експеримент увінчається успіхом, система запрацює ще в кількох містах України з населенням понад мільйон жителів.

Позиція Ізраїлю щодо війни України - що відомо

Ізраїль засуджує російську агресію, але, як заявляло МЗС країни, не може ігнорувати власні національні інтереси. Разом з тим, у березні Єрусалим схвалив ліцензії на експорт до України протидронних комплексів.

У лютому Ізраїль заявив про надання Україні 200 млн доларів. Гроші виділяють на розвиток медичної інфраструктури.

Того ж місяця міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен сказав у Києві, що його держава допоможе Україні з розробкою "розумної" системи оповіщення про повітряні ракетні і дронові атаки.

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