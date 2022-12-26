Друга партія іранських безпілотників, які отримала Росія, виявилася істотно меншою за першу.

Українська система протиповітряної оборони знищила вже третину безпілотників "Шахед" з другої партії, яку РФ отримала від Ірану. Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За даними української розвідки, перша партія безпілотників, куплених Росією в Ірані, налічувала близько 400 апаратів, друга – близько 250.

Безпілотники з другої партії російський агресор активно застосовував протягом останніх двох тижнів. До теперішнього часу з другої партії знищено 70 БПЛА.

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"Противник має ще ці безпілотники, і потрібно готуватися і посилюватися, особливо щодо об'єктів критичної інфраструктури", – підкреслив Ігнат.

Іранські "Шахеди" у війні РФ проти України

Про постачання іранських військових безпілотників до Росії стало відомо ще влітку, однак застосовувати їх окупанти почали лише у вересні.

Основним напрямком застосування "Шахедів" стали удари по об'єктах української енергетичної інфраструктури. В жовтні кожен третій запущений безпілотник влучав у ціль.

У міру того, як ЗСУ почали все більш ефективно збивати БПЛА, агресор змінив тактику і почав запускати безпілотники в темний час доби.

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