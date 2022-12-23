Глава "Моссаду" Давид Барнеа вказав на розширення тіньової співпраці та агресії з боку Тегерана.

Влада Ірану намагаються розширити поставки передової зброї для Російської Федерації. Тегеран приховує свої дії від світової спільноти.

"Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони (влада Ірану – УНІАН) намагаються зберегти в таємниці, - про поглиблення і нарощування поставок передової зброї в Росію, розширення проекту зі збагачення урану і посилення атак на дружні (Ізраїлю – УНІАН) мусульманські країни в регіоні", – цитує директора ізраїльської розвідки "Моссад" Давида Барнеа видання Deutsche Welle.

Зазначається, що заява прозвучала після побоювань Вашингтона щодо "повномасштабного оборонного партнерства" між Тегераном та Москвою.

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Роль Ірану у війні Росії проти України – що відомо

Тегеран нишком поствляв Москві дрони-камікадзе, якими росіяни атакували українські міста. В результаті постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури, а також загинули мирні українці.

17 грудня стало відомо, що Росія отримала нову партію безпілотників "Шахед" з Ірану, які російські окупанти 19 грудня запустили по Києву та області.

Крім того, в ЗМІ з'явилася інформація, що Росія і Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ. Також звучали заяви про передачу російській армії іранських балістичних ракет.

Президент України під час свого візиту до США заявив, що Іран став спільником геноцидної війни Росії проти України. У відповідь в Тегерані засудили "неодноразові звинувачення і грубі зауваження" проти Ірану.

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