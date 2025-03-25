Раніше Україна вже використовувала тренувальний Як-52 для знищення російських дронів.

Ще один "винищувач" у стилі часів Першої світової почав діяти в небі над Україною. На викладені в мережу знімки звернув увагу Forbes.

"Це щонайменше другий Як-52, який полює на безпілотники над Україною", – зазначають у виданні.

На кадрах з російського безпілотника можна бачити яскраво розмальований український Як-52. Судячи з них, літак використовують як "‎платформу"‎ для збиття БПЛА із стрілецької зброї.

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Як-52 на фронті - головні новини

Нагадаємо, у минулому році УНІАН писав, що Сили оборони збивають російські БПЛА, використовуючи тренувальні Як-52. Один із таких "винищувачів" потрапив на камеру безпілотника Zala.

В червні 2024-го у відкритий доступ виклали кадри, на основі яких можна зробити висновок, що екіпаж Як-52 знищив на той момент шість БПЛА "Орлан-10" та принаймні кілька дронів Zala.

Також повідомлялося, що росіянам "дуже набрид" маленький літак, який веде успішні повітряні бої з російськими БПЛА, однак вони нічого не можуть з ним зробити, адже вразити ракетами маленьку ціль на великій відстані доволі складно.

"І навіть якщо ви пошкодите Як-52, скажімо, протаранивши його безпілотником, екіпаж все одно зможе посадити літак", – зазначали західні фахівці.

Як-52 – довідка

Як-52 є радянським спортивно-тренувальним літаком, який був однією із основних навчально-тренувальних крилатих машин СРСР для первинної підготовки льотного складу.

Свій перший політ Як-52 здійснив у 1974 році. За всі роки побудували більше 1700 таких машин.

Варто сказати, що у 80-ті на базі Як-52 розробили "справжній" бойовий літак – легкий ударний Як-52Б. Він був озброєний двома блоками некерований авіаційний ракет УБ-32.

Також повідомлялося, що росіяни хочуть створити Як-52Б2, призначений для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Машину планують використовувати для протидії як розвідувальним, так і ударним БПЛА.

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