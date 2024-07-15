Росіяни не знають що робити з маленьким літаком, а їхні втрати тим часом ростуть.

Росіянам дуже набрид Як-52, який веде успішні повітряні бої з російськими розвідувальними безпілотниками.

Як пише Forbes, за три місяці двоє авіаторів на маленькому літаку знищили щонайменше 12 російських БПЛА. Російські мілблогери закликають його збити.

Проблема для окупантів в тому, що Як-52 важко збити з тієї ж причини, чому він ефективно знищує дрони - міцний та непомітний.

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"Гвинтовий Як-52 не малює великої картини на екранах радарів блокованих російських батарей ППО великої дальності. І навіть якщо ви пошкодите Як-52, скажімо, протаранивши його безпілотником, екіпаж все одно зможе посадити літак. Раніше цього місяця інший російський блогер поскаржився на те, що екіпаж Як-52 "обстрілював наші БПЛА, наче це тир" над містом Одеса на півдні України", - пишу видання.

Українці почали використовувати Як-52 для полювання на дрони ще у квітні цього року. Експеримент спрацював настільки добре, що українська розвідка почала знищувати БПЛА росіян з іншого маленького літака - "Аеропракт А-22". Успішна практика надихнула на нову тактику боротьби з безпілотниками. Водночас росіяни втрачають терпіння, оскільки їхні втрати тільки ростуть.

"Як-52 літав над Одесою і тиждень з високою ефективністю збивав наші розвідувальні БПЛА, чим викликав сміх у деяких колах. Операторам БПЛА і нам це вже давно не смішно", - жаліється один з російських мілблогерів.

Однак наразі незрозуміло, як протидіяти таким маленьким літакам. Зона їхнього патрулювання далеко від найближчих позицій РФ, а російська ППО не зможе дістати їх через відстань. Крім того, радарами їх також важко виявили.

Російські оператори тих самих безпілотників, за якими полює екіпаж Як-52, могли спробувати протаранити український літак, що не було б чимось новим. За 28 місяців війни російські та українські екіпажі збивали ворожі безпілотники, направляючи на них свої дрони.

Але одна справа, коли два безпілотники, кожен вагою всього кілька десятків кілограм й інша справа розбити 20-кілограмовий безпілотник ZALA об 1,5-тонний Як-52.

Як-52 проти російських БПЛА

Раніше повідомлялось, що в Одесі "Орлан-10" знищили з тренувального Як-52. Згодом Defense Express розповів, що український гвинтовий Як-52 збив вісім російських БПЛА "Орлан-10" та Zala.

У Forbes додали, що українці на Як-52 відстрілюють ворожі дрони, застосовуючи проти ворожих БПЛА дробовик.

Пізніше у соцмережі завірусилось відео, на якому екіпаж управління української розвідки на спортивному літаку "Аеропракт А-22" знищує безпілотник зі своєї штурмової гвинтівки.

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