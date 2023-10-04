Таких співпраць буде більше, і ми разом створюватимемо арсенал вільного світу, зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

Наступного року Україна розпочне спільне з британською компанією виробництво гаубиць.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів в інтерв'ю "Голосу Америки". "Ми починаємо працювати над виробництвом гаубиць із британською компанією, це буде ліцензійне виробництво, і воно почнеться наступного року. Ми почали працювати над спільним підприємством із німецькою компанією, а турецька компанія вже почала будувати завод", - заявив чиновник.

Також він висловив переконання, що надалі таких співпраць буде більше.

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"Уся країна під обстрілами вже 576 днів, і разом з тим, нам якось вдається керувати промисловістю, країною, і навіть жити під обстрілами. Іноземні компанії починають виробництво в Україні, тому що бачать у цьому можливість. Тож я впевнений, що таких співпраць буде більше, і ми разом створюватимемо арсенал вільного світу", - зазначив міністр.

Важливі новини щодо зброї - зараз це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський під час перебування у США оголосив, що Київ домовився з Вашингтоном про спільне виробництво необхідної зброї, зокрема, систем протиповітряної оборони.

24 вересня Зеленський назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною. Також він нагадав про рішення Канади щодо тривалої оборонної підтримки обсягом півмільярда доларів. Варто зазначити, що у проекті державного бюджету України на 2024 рік передбачено збільшення видатків на виробництво зброї у сім разів.

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