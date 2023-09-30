За його словами, в уряді готові допомагати усім, хто виробляє якісну зброю для української армії.

У проекті державного бюджету на 2024 рік передбачено збільшення видатків на виробництво зброї у сім разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду Шмигаль сказав під час виступу на Міжнародному Форумі оборонних індустрій у Києві, участь у якому взяли представники 252 оборонних компаній з понад 30 країн світу.

Шмигаль сказав, що в Україні систематично спрощуються бюрократичні процедури для виробництва різноманітних видів техніки та озброєння. Ключовим партнером є приватний сектор.

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За його словами, в уряді готові допомагати усім, хто виробляє якісну зброю для української армії.

"У проєкті державного бюджету України на 2024-й рік ми збільшили видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення у сім разів - до 55,8 млрд грн", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр висловив розуміння, що українська оборонна промисловість залишається однією з основних цілей для російських ракетних ударів.

"Від таких атак постраждало 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення", - сказав Шмигаль.

Також глава уряду зауважив, що російський режим мріяв про демілітаризацію України.

"Натомість, Україна щомісяця лише нарощує виробництво озброєння та військової техніки. Можна сказати: хто посіяв вітер, той пожне бурю", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що короткострокова і стратегічна мета України - посилити співробітництво між українськими та іноземними виробниками, а також залучити іноземні компанії до виробництва зброї в Україні.

"Усі розуміють ризики, але ті, хто мислить стратегічно, також розуміє, що Україна стане новим центром виробництва військової продукції у Європі", - наголосив Шмигаль.

За його словами, нині Україна вже співпрацює з партнерами щодо відновлення західної військової техніки та опрацьовується питання щодо створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки і боєприпасів та їх елементів.

Виробництво зброї

Держконцерн "Укроборонпром" посів 65 місце в рейтингу світових виробників зброї за доходами. Повідомлялося, що таким чином за рік "Укроборонпром" піднявся на 24 позиції. У 2022 році дохід компанії зріс на 70% - до $1,25 млрд.

Крім того, іноземні виробники зброї готові починати виробництво в Україні.

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