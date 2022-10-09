Гаубицями зацікавилися ряд країн.

США планують відновити виробництво гаубиць M777 спільно з британським виробником озброєння. Деякі країни зацікавилися ними після вражаючих результатів в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal

Відзначається, що британський виробник озброєнь BAE Systems PLC розглядає можливість відновлення виробництва гаубиць M777, тому що ефективність їх застосування в Україні відродила інтерес до них.

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BAE заявила, що кілька країн зацікавилися покупкою M777. Компанія заявила, що веде переговори про перезапуск з армією США.

За словами аналітиків, висококласне озброєння, включаючи американську високомобільну артилерійську ракетну систему M142, або Himars, і англо-шведську переносну протитанкову ракету NLAW, які довели свою високу ефективність проти російських військ, отримають нові замовлення. Водночас низькі показники російського озброєння знизять їх продажу на світових ринках.

M777 дозволила українським силам стріляти ширшим спектром снарядів, ніж старіша зброя. Зокрема, характеристики M777 були поліпшені щляхом ширшого використання високоточних снарядів з GPS-наведенням, а не традиційних некерованих снарядів.

У BAE заявили, що якщо запити від потенційних покупців M777, в число яких входять країни Центральної Європи, перетворяться в реальні замовлення, це може привести до постачання до 500 нових гаубиць.

Ракети, які використовуються в американських керованих ракетних комплексах, коштують 150 тисяч доларів кожна. При цьому стандартний снаряд для M777 коштує 800 доларів, а керований снаряд Excalibur коштує близько 68 тисяч доларів.

США та союзники постачають озброєння в Україну, що виснажує їх запаси. Бездіяльні лінії постачання часто не можна включити одразу, на це потрібен час, а збільшення продуктивності активних ліній може зайняти деякий час.

За оцінками BAE, для відновлення повного виробництва M777 потрібно від 30 до 36 місяців. При цьому компанії потрібен новий постачальник титану та легких компонентів зброї.

Гаубиці М777 - що відомо

Довідка УНІАН. M777 - польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Має цифрову систему управління вогнем, яка аналогічна системам управління вогнем в самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км

Після того, як ЗСУ отримали "три сокири" втрати російської армії значно зросли. Успіхи української армії відзначили навіть у США.

Так, генерал США назвав українських військових"першокласними стрілками" на гаубицях М777.

Крім того, бійці ЗСУ недоречно показували, як працюють з М777. Наприклад, у Запорізькій області наші воїни вдарили по ворожих позиціях за допомогою американських гаубиць М777. В результаті точної роботи артилерії та коригування вогню безпілотником склад боєприпасів росіян буквально злетів у повітря.

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