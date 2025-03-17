Нарощування потужностей по виробництву українських дронів і ракет буде обговорюватись на цьому тижні з партнерами, заявив глава держави.

Український дрон з дальністю ураження 3 тисячі кілометрів успішно пройшов випробування. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, сьогодні на засіданні ставки Верховного головнокомандувача питання дронів було одним з найголовніших.

"Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави", - зазначив Зеленський.

Відео дня

За словами глави держави, сьогодні ж була доповідь щодо застосування українських ракет – "Довгого Нептуна".

"Можна сказати, задоволені результатами уражень", - сказав президент.

Водночас він наголосив, що потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні це питання буде обговорюватись з нашими партнерами.

"Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів – передусім у Європі – це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому немає", - підкреслив Зеленський.

Далекобійні дрони України

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Зеленський анонсував, що у 2025 році Україна планує виробити 30 тис. далекобійних дронів та 3 тис. ракет. В тому числі випускатимуть ракети "Нептун", зокрема, й нових покращених моделей.

Пізніше міністр оборони України Рустем Умєров уточнив, що мова йде про поставку українським захисникам понад 30 000 ударних безпілотників нового покоління DeepStrike. Частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в український ОПК. Очільник оборонного відомства наголосив, що Україна змінює правила гри на полі бою завдяки інноваційним технологіям. Зокрема, ці дрони здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога.

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