Частину з цих дронів профінансували міжнародні партнери.

У 2025 році для українських захисників буде поставлено понад 30 000 ударних безпілотників нового покоління DeepStrike. Частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в український ОПК. Про це інформує у Facebook міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що поставки цих дронів відбудуться у рамках виконання Плану стійкості президента України. Очільник оборонного відомства наголосив, що Україна змінює правила гри на полі бою завдяки інноваційним технологіям. Зокрема, ці дрони здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога.

"Ми демонструємо світові: Україна здатна до інновацій та технологічної незалежності. Навіть в умовах війни ми розвиваємо найсучасніше виробництво, зміцнюючи наші оборонні спроможності. Україна створює техноармію, готову захищати себе усіма доступними засобами. Це важливий сигнал нашим союзникам та ворогу", - зазначив очільник відомства.

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За словами Умєрова, Міністерство оборони продовжує нарощувати інвестиції у розробку високотехнологічних систем:

"Це не лише відповідає потребам фронту, а й підтримує оборонну промисловість, створює робочі місця та розвиває українські технології".

План стійкості України

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді з нагоди 1000 днів повномасштабної війни з Росією та представив План стійкості України. Одним з десяти пунктів плану передбачено нарощування оборонного виробництва.

За словами президента, у 2025 році планується виготовити не менше 30 тис. далекобійних дронів та 3 тис ракет. В тому числі випускатимуть ракети "Нептун" - зокрема, й нових покращених моделей.

Також він повідомив, що на сьогодні до роботи на Україну залучили понад 40 закордонних оборонних компаній. У сфері ОПК працюють понад 600 українських компаній, які забезпечують 300 тисяч робочих місць.

Тоді ж Умєров казав, що силу українських розробок DeepStrike вже відчули на собі військові аеродроми, бази, склади палива ворога на сотні й тисячі кілометрів углиб Росії.

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