Постача відбувається в рамках виконання відповідного контракту.

Україна відправила у Сполучені Штати Америки танк "Оплот". Постача відбувається в рамках виконання контракту на виготовлення та відвантаження цієї бойової машини між спецекспортером та американським замовником.

Про це повідомляється на сайті державного концерну "Укроборонпром".

Так, держкомпанія "Укрспецекспорт" відвантажила замовнику танк БМ "Оплот". Танк виготовлений в сучасній комплектації та повністю готовий до експлуатації.

"Оплот" призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) і низьколітаючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника, йдеться у повідомленні.

Танк "Оплот" – довідка УНІАН

Танк "Оплот" - це середній танк українського виробництва. Бойову машину виготовляють на Заводі ім. В.О. Малишева.

Виконання бойових завдань можливе за різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умов у діапазоні температури навколишнього середовища від -40°C до +55°C. Раніше "Оплот" у дії вже показували на відео.

Як повідомляв УНІАН, у 2019 році "Оплотами" зацікавилися у Таїланді, адже вони мають низку переваг перед російськими танками.

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Автор: Віталій Саєнко