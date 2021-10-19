З початку року птахофабрики скоротили виробництво яєць на чверть.

Птахофабрики України з початку року значно скоротили виробництво яєць, тому їх вартість зросла та може підвищуватися й надалі.

Про це повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

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Аналітики наводять дані Держстату, згідно з якими за 9 місяців 2021 року промислові підприємства виробили на 24% менше курячих яєць у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – 6,8 млрд штук.

Як пояснили в асоціації, таке значне скорочення виробництва в першу чергу пов’язано зі значним подорожчанням зернових культур і, відповідно, комбікормів. Через це деякі птахофабрики або скоротили власне виробництво, або взагалі припинили його.

"Ціни відчутно відреагували на таке скорочення виробництва, і у вересні 2021 року ціни на яйця зросли на 66% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - пояснює аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Як зауважують в УКАБ, ще одним фактором росту цін на яйця для українських споживачів може стати збільшення податкового навантаження на птахофабрики, що прописано в так званому "ресурсному" законопроекті №5600, ухваленому Верховною Радою в першому читанні. "Збільшення податкового навантаження, яке передбачається за умови прийняття законопроекту №5600, призведе до ще більшого скорочення обсягів виробництва яєць українськими промисловими виробниками та можливого подальшого зростання цін", - прогнозує Литвин.

Ціни на яйця в Україні: прогноз

Раніше аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин спрогнозувала, що вже в серпні в Україні можуть значно подорожчати яйця. Ціна за десяток може сягнути 40 грн.

Серед причин - подорожчання кормових культур і скорочення підприємствами експорту яєць і, відповідно, валютної виручки.

"Ця ціна, швидше за все, буде триматися до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво яєць", - додала аналітик.

Виробництво яєць в Україні в січні-липні 2021 року скоротилося на 14,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і, таким чином, скорочення обсягів їх виробництва в липні відбувалося 17 місяців поспіль, починаючи з березня 2020 року.

Автор: Ганна Нагорна