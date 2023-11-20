В Україні з'являється безліч компаній, які займаються оборонним виробництвом.

Україна випускає на місяць десятки тисяч дронів "деяких категорій".

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив в ефірі національного телемарафону, що в Україні з'явилось конвеєрне виробництво БПЛА для потреб фронту.

"Такі речі ми не можемо висвітлювати, перебуваємо на іншому етапі розвитку. Росіяни багато років вкладалися в ринок БПЛА, ми почали розвивати лише рік тому. Зараз у нас ринкова економіка, з'являється безліч компаній, на дистанції ми зможемо не лише наздогнати, а й перегнати РФ", — наголосив міністр.

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За словами Федорова, для збільшення випуску дронів потрібні ринок, підтримка Заходу, інвестиції та розвиток науки.

"Все це дозволить збільшити кількість безпілотників. Поки ринок вибухає, нам потрібно посилювати енергію дерегуляцією ринку", — зазначив очільник Мінцифри.

Федоров розповів, що ЗСУ передали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції "Єдність". Ці потужні "пташки" допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку.

"Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин", — написав він у Telegram.

Виробництво дронів в Україні

У жовтні українські морські дрони з експериментальним озброєнням вдало атакували російські кораблі. Також українці розробили усевидющий дрон-розвідник "Фурія" із радіусом дії в півсотні кілометрів, який у буквальному сенсі не дає росіянам жити.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога іранського дрону "Шахед".

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