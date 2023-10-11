Безпілотник піднімається у небо на висоту до 2,5 кілометрів, вглиб до противника залітає на 50 кілометрів і здатен провисіти в повітрі понад три години.

Усевидющий дрон-розвідник української розробки "Фурія" із радіусом дії в півсотні кілометрів у буквальному сенсі не дає росіянам жити. Цей безпілотник на озброєння ЗСУ поставили ще до початку повномасштабного російського вторгнення, а тепер він працює в найгарячіших точках фронту і став справжньою погибеллю з неба для окупантів.

Як зазначають українські аеророзвідники, це один з кращих безпілотників, які наразі мають ЗСУ. Безпілотник тактичного рівня піднімається у небо на висоту до 2,5 кілометрів, вглиб до противника залітає на 50 кілометрів і здатен провисіти в повітрі понад три години, на озброєнні – камера. Це ідеальні характеристики для того, щоб проводити розвідку вздовж лінії фронту і за потреби коригувати удари артилерії.

Журналіст ТСН став свідком одного з таких бойових вильотів і двобою нашого дрона з російською системою ППО.

Зокрема, першим під удар потрапив ворожий танк, який якраз наводився на нашу піхоту, та після удару швидко втік. Після цього дрон вистежує російську гаубицю, яку знищують влучним пострілом.

Далі йде дорозвідка території, спостереження за пересуванням техніки, виявлення місць дислокації і складів ворога, доки заряд акумулятора дрона не починає закінчуватись. Однак на зворотному шляху він ще відстежує ворожу ППО. Це досить небезпечна ціль, оскільки стрілецькою зброєю дрон збити не вдасться, а от ППО це зробити може. Однак дрон вдало і швидко коригує вогонь по ворожій ППО і її вдається знищити і дрон успішно повертається додому.

Зазначається, що на рахунку підрозділу таких знищених ППО противника вже кілька, також серед трофеїв є гармати, Мста-Б, САУ, ворожі склади, танки.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, Сили оборони України за минулу добу ліквідували 820 окупантів та знищили шалену кількість ворожої техніки. Зокрема, знищено 34 танки та 91 бойова броньована машина загарбників.

Зокрема, ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень - з 2 до 9 жовтня, уразили 27 танків та 39 бойових броньованих машин окупантів..

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