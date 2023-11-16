Українці зараз здатні виробляти десятки таких БПЛА на місяць.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації заявив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога іранського дрону "Шахед".

Як пише "Форбс Україна", наша промисловість здатні виробляти десятки таких БПЛА на місяць. Камишін наголошує, що оборонна сфера зараз робить важливий внесок в економіку країни і у майбутньому має стати головним сектором.

"Починаючи з того, що називають "українським Шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", - сказав міністр.

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За його словами, кратне збільшення виробництва не задовольняє уряд - у Кабміні хочуть десятикратного та більше зростання. При чому на багатьох напрямках це є. Камишін додав, що зараз не йдеться про інтеграцію "Укроборонпрому" з бізнесом. Однак державний завод все ж допомагає невеликим приватним компаніям, які виробляють дрони.

"У цьому плані "український Шахед" з'явився саме на державному заводі", - підкреслив міністр.

Виробництво дронів в Україні

Після початку повномасштабної війни українській промисловості довелось швидко винаходити нові види дронів, які можна було б використати на фронті.

У жовтні українські морські дрони з експериментальним озброєнням вдало атакували російський ракетоносій "Буян" та ворожий корабель "Павєл Дєржавін" в окупованому Криму.

Також у нас є усевидющий дрон-розвідник української розробки "Фурія" із радіусом дії в півсотні кілометрів, який у буквальному сенсі не дає росіянам жити.

Нещодавно група українських конструкторів розробила унікальний апарат "Джміль-90". Він може бути як пілотованим, так і безпілотним.

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