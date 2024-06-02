За словами канцлера Німеччини, нещодавній крок Альянсу щодо зміцнення свого східного кордону спрямований на стримування Росії.

НАТО готове "захищати кожен квадратний дюйм" своєї території від атак. Про це під час виступу на Східнонімецькому економічному форумі заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє The Telegraph.

Політик зазнаичив, що нещодавній крок НАТО щодо зміцнення свого східного кордону спрямований на стримування Росії, і додав, що Москві має бути зрозуміло, що Альянс буде готовий захистити себе, якщо це необхідно.

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"Загроза з боку Росії триватиме, ми та інші союзники вирішили минулого року розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії та розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому. Цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захистити кожен квадратний дюйм території НАТО від атак", - підкреслив Шольц.

Він додав, що "дипломатія буде успішною лише з позиції сили".

"Стіна з дронів" для захисту від Росії

Країни Балтії спільно з Польщею, Фінляндією та Норвегією створять "стіну з дронів" для захисту від Росії. Про це днями домовилися лідери цих країн.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, для створення такої "стіни" країни використовуватимуть безпілотні літальні апарати для спостереження за прикордонною зоною, а також системи захисту від дронів, щоб запобігти використанню БПЛА із ворожих країн для контрабанди та провокацій.

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