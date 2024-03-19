Такі ракети використовуватимуть за допомогою винищувачів F-35, які Німеччина також замовила у США.

ВПС Німеччини замовляють 75 крилатих ракет JASSM-ER для нового винищувача F-35. Федеральний уряд уже висловив зацікавленість у купівлі зброї Вашингтону у 2022 році. Ціна закупівлі всього пакета літаків, включно з озброєнням - вісім мільярдів євро.

Хоча разом із F-35 уже замовлено кілька ракет класу "повітря-повітря" і "повітря-поверхня", процес замовлення крилатих ракет JASSM було відкладено. Це було ініційовано кілька днів тому, і, за інформацією BILD, офіційний контракт на купівлю тепер очікується восени цього року.

Це дає ВПС ще одну зброю дальньої дії: виробник Lockheed-Martin вказує дальність дії як мінімум 926 кілометрів. Фактична максимальна дальність польоту, яка також залежить від висоти і швидкості несучої системи, тримається в секреті.

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Крилата ракета JASSM використовується для точної боротьби з особливо важливими цілями: 2018 року внаслідок авіаударів США із застосуванням JASSM було знищено завод із виробництва хімічної зброї, що належить режиму Асада.

"У довгостроковій перспективі закупівля крилатих ракет JASSM може замінити нинішні Taurus в арсеналі ВПС Німеччини", - йдеться у статті.

Кілька сотень крилатих ракет Taurus вже отримали, серед іншого, поліпшення систем GPS-навігації проти перешкод у рамках так званого капітального ремонту-1.

Проте, JASSM-ER, розроблений кількома роками пізніше, найімовірніше, буде щонайменше дорівнювати Taurus з погляду навігації і точності прицілювання.

Навіть коли йдеться про боротьбу з особливо захищеними цілями, американські крилаті ракети навряд чи менш придатні, ніж Taurus.

У поточних дискусіях про Taurus неодноразово згадується його спеціальний детонатор, який змушує справжню боєголовку вибухати в наміченому місці під час влучання в захищені цілі. Крім іншого, датчик може виявляти проникнення крізь різні матеріали, щоб потім визначити час вибуху.

Майже двадцять років тому її німецький виробник TDW працював з американською оборонною компанією Kaman над аналогічними детонаторами для різної американської зброї, включно з крилатою ракетою JASSM.

Можливість передачі Taurus Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що під час дискусій про постачання крилатих ракет Taurus для України, не можна залишати поза увагою нагальні оборонні потреби Києва. За його словами, достатня кількість артилерійських снарядів, ракетна артилерія більшої дальності та протиповітряна оборона є більш важливими питаннями.

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