Довгинцеве - одна з найбільш уразливих баз в Україні.

Авіабаза ВПС України "Долгинцеве" - одна з найбільш уразливих баз в Україні. Розташована недалеко від Кривого Рогу, лише за 45 миль від лінії фронту, база перебуває в межах досяжності російських безпілотників "Ланцет".

Видання Forbes пише, що "Ланцети" завдали щонайменше чотири удари по літаках у Долгинцевому: двом МіГ-29 і двом Су-25. Перші два удари восени минулого року застали українські ВПС зненацька. Третій удар у листопаді, судячи з усього, припав на нелітаючий літак-обманку. Хоча деякі експерти вважають, що літак був цілком робочим.

Український уряд знає, що у нього є проблеми з ППО. Президент Володимир Зеленський заявив, що протиповітряна оборона є "найбільшим дефіцитом". Не даремно минулого місяця Нідерланди організували екстрену поставку на Україну радарів і ракетних батарей - були поставлені нові партії американських Patriot і німецьких зенітних батарей IRIS-T.

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Залежно від того, як українські ВПС розмістять ці системи, Довгинцеве може отримати більш надійний захист. Поки ж українські льотчики, можливо, захочуть уникати цієї бази. Для цього немає жодних перешкод.

З повними баками Су-25 пролітає кілька сотень миль. Дозвуковому штурмовику не потрібно летіти з Довгинцевого, щоб дістатися до лінії фронту. Українські ВПС мають доступ до 20 великих авіабаз, десятків невеликих аеродромів і шосейних злітно-посадкових смуг, розкиданих по всій країні. Ба більше, українські пілоти використовують непередбачуваність, щоб ускладнити російську цілевказівку.

"Пілоти майже ніколи не злітають з аеродрому і не приземляються на одному й тому самому аеродромі", - каже генерал Джеймс Хекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Існує інфраструктура і процеси, що дають змогу безпечно запускати і відновлювати Су-25 на базах, які не піддаються постійним атакам безпілотників. Це не захистить низьколітаючі та повільні літаки під час ризикованих атак із використанням некерованих ракет, але має вберегти їх, поки вони перебувають на землі до і після вильотів.

В українців не закінчаться Су-25 цього літа або навіть цього року. ВПС вступили у війну з 30 повністю справними Су-25 і ще 13, які перебували на капітальному ремонті. Північна Македонія передала чотири Су-25, а українські техніки відновили і відремонтували приблизно 30 старих літаків, які перебували на складі з моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Поповнення більш ніж компенсувало 18 Су-25, які українці втратили в боях. Цілком можливо, що 299-та бригада тактичної авіації - єдиний підрозділ Су-25 у ВПС України - насправді має більше діючих літаків, ніж на момент повномасштабного вторгнення Росії.

Росія б'є по аеродромах в Україні - останні новини

10 червня окупанти завдали ракетного удару по аеродрому в Миргороді. За словами очільника області Дмитра Луніна, внаслідок обстрілу пошкоджено злітну смугу, інфраструктуру аеродрому та загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. У Повітряних силах, коментуючи ці удари, закликали українців довіряти офіційним джерелам.

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