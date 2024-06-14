Україна не повідомляє про знищення українських літаків чи макетів.

Українці мають довіряти офіційним джерелам – так прокоментував удари РФ по українських аеродромах та заяви про знищення літаків речник Повітряних сил України Ілля Євлаш.

"У публічному просторі з'являється зараз дуже багато і відео і коментарів про те, що Україна нібито втрачає свої літаки. Ми маємо розуміти, що ми не можемо повідомляти, коли ворог влучає, наприклад, чи в макет, чи в справжній літак. Оскільки це підігравання ворогу. Звичайно, ми не можемо повідомляти про це. Крім того, використовується відео з Міноборони РФ. Цього не можна допустити, оскільки це, зокрема й підігравання російській стороні. Ми просимо довіряти Повітряним силам, українській стороні, оскільки ворог зараз використовує різні типи інформаційного та психологічного впливу на населення", – пояснив Євлаш в ефірі телемарафону.

Він також додав, що наразі українська сторона робить усе можливе, аби вберегти українську авіацію та аеродроми від російських ударів.

Відео дня

"Ми робимо все можливе, зокрема маневрування, переміщення, введення противника в оману, аби вберегти всі наші борти, наших людей. Однак, ми маємо зберігати свідомим свій розум і довіряти перевіреній інформації", – додав Євлаш.

Україні потрібно буде захищати літаки F-16

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що частина українських винищувачів F-16 базуватиметься за кордоном. Вони залишаться в центрах для підготовки наших пілотів і авіаційного персоналу.

"Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт", – пояснили у Повітряних силах.

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