Українці мають довіряти офіційним джерелам – так прокоментував удари РФ по українських аеродромах та заяви про знищення літаків речник Повітряних сил України Ілля Євлаш.
"У публічному просторі з'являється зараз дуже багато і відео і коментарів про те, що Україна нібито втрачає свої літаки. Ми маємо розуміти, що ми не можемо повідомляти, коли ворог влучає, наприклад, чи в макет, чи в справжній літак. Оскільки це підігравання ворогу. Звичайно, ми не можемо повідомляти про це. Крім того, використовується відео з Міноборони РФ. Цього не можна допустити, оскільки це, зокрема й підігравання російській стороні. Ми просимо довіряти Повітряним силам, українській стороні, оскільки ворог зараз використовує різні типи інформаційного та психологічного впливу на населення", – пояснив Євлаш в ефірі телемарафону.
Він також додав, що наразі українська сторона робить усе можливе, аби вберегти українську авіацію та аеродроми від російських ударів.
"Ми робимо все можливе, зокрема маневрування, переміщення, введення противника в оману, аби вберегти всі наші борти, наших людей. Однак, ми маємо зберігати свідомим свій розум і довіряти перевіреній інформації", – додав Євлаш.
Україні потрібно буде захищати літаки F-16
У Повітряних силах ЗСУ заявили, що частина українських винищувачів F-16 базуватиметься за кордоном. Вони залишаться в центрах для підготовки наших пілотів і авіаційного персоналу.
"Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт", – пояснили у Повітряних силах.