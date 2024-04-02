Ця допомога дасть України можливість боротися щонайменше рік, пише видання.

Через шість місяців боротьби, протрампістський спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон нарешті поступився і готовий виставити на голосування законопроект, який зокрема включає і допомогу України, пише Forbes.

Видання зазначає, що йдеться про виділення $60 млрд на допомогу Україні, з них $34 млрд на зброю. Решта планують витратити на навчання українських військових, а також на гуманітарну та іншу невійськову допомогу.

"Щоб зрозуміти, скільки зброї можна придбати на 34 мільярди доларів, візьміть до уваги, що за перші 23 місяці ширшої війни Росії проти України Сполучені Штати виділили 45 мільярдів доларів на зброю для України. Ця допомога має тримати Україну в руках ще рік чи більше.", – пояснює Forbes.

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За словами журналістів, велика частина цих грошей може піти на закуп радарів, засобів РЕБ, дронів, човнів, бронетехніки та інженерного обладнання. Особливий акцент буде зроблено на боєприпасах для артилерії та систем ППО – того, чого Україна найбільше потребує на цей час.

Що стосується артснарядів, то на думку Forbes, тільки 155-мм боєприпасів Україна може отримати від США щонайменше мільйон. Великі заводи з виробництва артснарядів у Техасі та Пенсильванії нині можут виробляти до 60 тися боєприпасів на місяць, а в разі виділення фінансування, ця сума може зрости до 100 тисяч.

"Немає причин, щоб більшість із цих 60 000-100 000 снарядів на місяць не потрапили в Україну. Цей потік боєприпасів додасть до сотень тисяч снарядів, які Європейський Союз передасть Україні в найближчі тижні та місяці, а також до мільйона снарядів, які для початку пожертвує консорціум під керівництвом Чехії", – зазначає Forbes.

Завдяки цьому, Україна може зрівнятися з РФ за кількістю випущених боєприпасів. А враховуючи перевагу в точності – вперше за рік отримати атилерійську перевагу на фронті.

Допомога Україні: останні новини

Напередодні стало відомо, що спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв винести на голосування законопроект, який включає фінансування допомоги Україні після завершення великодніх свят. Перший робочий день Палати представників – 9 квітня.

За словами одного з республіканців із Нью-Йорка Майка Лоулера, палата представників Конгресу США проголосує за фінансову допомогу Україні.

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