За словами голови комітету з розвідки Палати представників США, питання допомоги Києву буде першим на порядку денному.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон обіцяє поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул. Про це повідомив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, інформує CBS News.

За його словами, після повернення до роботи питання допомоги Києву буде першим на порядку денному.

"Після того, як ми ухвалили всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента", - зазначив Тернер.

Як відомо, Палата представників має повернутися з великодніх канікул 9 квітня.

Допомога США Україні - останні новини

Днями президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спікером Джонсоном - зокрема, з приводу підтримки Києва у протистоянні Кремлю.

За словами глави держави, у цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України є критично важливим.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відверто висловився щодо війни. За його словами, якби Україна мала достатньо систем протиповітряної оборони, "ми б змогли захистити не тільки життя нашого народу, а й нашу економіку від руйнування".

"Віддайте нам ці чортові Patriot", - закликав Кулеба.

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