За словами Майка Лоулера, "це критично важливо для наших союзників".

Палата представників Конгресу США проголосує за фінансову допомогу Україні після великодніх канікул. Таке переконання в ефірі CNN висловив республіканець із Нью-Йорка Майк Лоулер.

За його словами, схвалення допомоги Києву "критично важливо для наших союзників".

"Ми є лідером вільного світу, і ми не можемо ухилитися від нашого обов’язку підтримувати та захищати демократії по всьому світу", - зазначив політик.

Він підтвердив, що разом із колегами по Палаті представників просувають петицію про звільнення Майка Джонсона з посади спікера, щоб дозволити голосувати за їхній законопроект, який поєднує фінансування України та безпеки кордонів.

"Але я сподіваюся, що спікер винесе на розгляд законопроект або змінену версію законопроекту, щоб ми могли раз і назавжди гарантувати, що наші союзники отримають допомогу та підтримку, яких вони потребують", - резюмував Лоулер.

Допомога США Україні - останні новини

Голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер повідомив, що спікер Майк Джонсон пообіцяв внести на розгляд допомогу Україні після великодніх канікул.

За словами Тернера, питання допомоги Києву буде першим на порядку денному.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спікером Джонсоном. З-поміж іншого, бесіда стосувалася підтримки Києва у протистоянні РФ.

Як сказав Зеленський, у цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України є критично важливим.

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