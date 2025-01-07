За це замовлення заплатить Берлін.

Україна отримає від німецького збройового концерну Rheinmetall у 2026 році ще снаряди 35-мм калібру для для зенітних установок ППО Gepard.

Як йдеться в пресрелізі компанії, таке замовлення зробило Міністерство оборони України. "Київ замовив 180 000 боєприпасів HEI-T — осколково-фугасних із трасувальним елементом", йдеться у повідомленні виробника.

Пресслужба зазначила, що вартість замовлення - "у високому двозначному діапазоні мільйонів євро", його профінансує Німеччина, де й будуть виготовлятися боєприпаси.

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Боєприпаси, які замовила Україна, можуть бути використані для ураження різних повітряних цілей, зокрема дронів.

Передача Gepard Україні

Німеччина передала Україні 55 зенітних танків Gepard. Пергі з них прибули влітку 2022 року. Ці танки добре зарекомендували себе в протиповітряній обороні України.

Влітку минулого року Rheinmetall заявила, що відкриє в Україні чотири військові заводи, а вже у жовтні директор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив про відкриття першого з заводів.

У листопаді генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в Україні незабаром розпочне роботу другий завод Rheinmetall.

Довідка УНІАН. Gepard - зенітна самохідна установка, призначена для прикриття сухопутних військ та ураження повітряних цілей. Може стріляти зі швидкістю до тисячі пострілів за хвилину.

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