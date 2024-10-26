Попри свій поважний вік БМП Marder гарно себе показує в Україні.

Німецький оборонний гігант Rheinemtall вважає бойові машини піхоти Marder найуспішнішим зразком бойової техніки на російсько-українському фронті. Про це в інтерв’ю ТСН розповів генеральний директор концерну Армін Паппергер.

"Можу сказати, що найбільш успішні в цей момент – це бойові машини піхоти Marder", - заявив він.

Паппергер зауважив, що детальні відгуки про німецьке озброєння на російсько-українській війні може надати міністр оборони Німеччини. Разом з тим він зазначив, що частина цієї інформації наразі є конфіденційною.

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Німецька бойова машина піхоти Marder

БМП Marder була розроблена компанією Rheinmetall у 1960-х роках для підтримки піхотних підрозділів на полі бою. Її основні модифікації включають 20-мм автоматичну гармату Rheinmetall MK 20 Rh202, спарений кулемет калібру 7,62 мм та протитанкові ракети MILAN для знищення броньованих цілей. Marder має захист від стрілецької зброї та уламків, що забезпечує надійність у бою.

Ця машина розрахована на перевезення до шести солдатів і має мобільність, яка дозволяє пересуватись складною місцевістю на високій швидкості. Marder зарекомендувала себе в операціях НАТО і наразі використовується німецькими військами та експортована до низки інших країн, зокрема для потреб України у війні проти російських загарбників. Щонайменше півсотні цих бронемашин вже були поставлені Силам оборони.

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