Iснують переконливі докази збиття лише двох російських Су.

110-та механізована бригада української армії заявила, що менше ніж за місяць збила сім штурмовиків російської авіації, завдавши нищівного удару російській авіації та взявши певний реванш за поразку у боях за Авдіївку.

Як пише Forbes, існують переконливі докази збиття лише двох російських Су. Тож, реванш міг бути менш нищівним для окупантів, ніж повідомлялося.

Реванш за Авдіївку

110-та механізована бригада, Міністерство оборони України і навіть президент Володимир Зеленський оголосили про знищення бригадними підрозділами ППО семи російських штурмовиків Су-25 - 4, 11, 13, 18, 22 травня, 23 травня та 25 травня.

Відео дня

"Проблема в тому, що є докази лише двох збиттів: зерниста фотографія чогось, що горить на землі, датована 13 травня; і відео від 26 травня, зняте з дуже великої відстані, на якому може бути зображено, як ракета влучає в літак, що летить низько. Єдиний інший візуальний "доказ", який надала 110-та механізована бригада, насправді походить із відеоігри", - пише видання.

Це не означає, що росіяни не втратили багато Су-25 цього місяця. Просто зараз це неможливо перевірити.

Як пише видання, неважко зрозуміти, чому 110-та механізована бригада може "роздувати" свої перемоги. Бригада пережила важку війну - і, можливо, дуже хоче помсти. Більше року 110-та механізована бригада стояла на передовій у місті Авдіївка.

Битва в Авдіївці

Засівши в руїнах міста під постійним російським бомбардуванням, бригада з 2000 осіб чекала неминучої російської атаки. Нарешті це сталося в жовтні, коли російська армія чисельністю не менше 30 000 солдатів атакувала з різних напрямків.

110-й механізованій бригаді відчайдушно не вистачало боєприпасів, головним чином через те, що республіканці в Конгресі США затримали допомогу Україні, починаючи з того ж місяця, коли росіяни атакували Авдіївку.

У середині лютого 110-та механізована бригада відступила, залишивши потенційно сотні втрат і передавши те, що залишилося від Авдіївки, Росії. Після кількох тижнів відпочинку бригада повернулася на нову лінію фронту на захід від Авдіївки - і дуже чекала бою.

Не виключено, що 110-та механізована бригада здатна збити сім Су-25 за місяць. Наприкінці квітня Конгрес США нарешті схвалив нову допомогу Україні, а Пентагон негайно відправив Україні боєприпаси на мільярди доларів.

Більше того, російська авіація стала набагато агресивнішою зі своєю сотнею Су-25 протягом тих півроку, коли українці випрошували боєприпаси.

Найвідомішим є той факт, що російські Су-25 регулярно літали безпосередньо над лінією фронту навколо прифронтового міста Часів Яр протягом кількох тижнів, починаючи з середини квітня.

Для росіян це була нова практика. До того, як в українців тимчасово закінчилися боєприпаси до ППО, російські льотчики, як правило, запускали свої ракети з безпечної відстані, за кілька км від лінії фронту.

Тож можливо, що у 110-ї механізованої бригади було більше ракет для стрільби, а поблизу було більше Су-25. Попри це, є докази лише двох можливих збиттів - та й цих доказів мало.

Втрати окупантів

Минулої доби, 27 травня, Збройні сили України знешкодили ще 1460 російських військових. Станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні проти України зросли до 503 800 осіб.

Крім того, за час повномасштабної війни знищено 357 літаків та 326 гелікоптерів.

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