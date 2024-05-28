ЗСУ атакують ворожу армію всім, що є / фото ОК "Захід"

Минулої доби, 27 травня, Збройні сили України знешкодили ще 1460 російських військових.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні проти України зросли до 503 800 осіб. Крім того, Сили оборони перетворили та брухт тисячі одиниць техніки та озброєння:

  • танків  ‒ 7692 (+21);
  • бойових броньованих машин ‒ 14858 (+40);
  • артилерійських систем – 13029 (+48);
  • РСЗВ – 1085 (+1);
  • засоби ППО ‒ 815 (+0);
  • літаків – 357 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15);
  • крилаті ракети ‒ 2221 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17740 (+46);
  • спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).
Українські війська знищили 50 ББМ, 48 артсистем та 21 танк на фронті, - Генштаб

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулого тижня, з 20 травня по 26 травня, Сили оборони України завдали російським окупантам чималих втрат.  Зокрема, ворожі втрати в особовому складі становлять 8650 загарбників. 

Відео дня

За оцінкою Німеччини, російська армія щомісяця може втрачати близько 24 тисяч своїх солдатів.

Російські "Медіазона" і "Бі-бі-сі" ведуть список імен загиблих російських військових, про смерть яких повідомляли публічно. Їм відомо вже понад 55 тисяч імен

Вас також можуть зацікавити новини: