Українські війська знищили 50 ББМ, 48 артсистем та 21 танк на фронті, - Генштаб

Втрати Росії у живій силі перевищили 503 тисячі.

Минулої доби, 27 травня, Збройні сили України знешкодили ще 1460 російських військових.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні проти України зросли до 503 800 осіб. Крім того, Сили оборони перетворили та брухт тисячі одиниць техніки та озброєння:

танків ‒ 7692 (+21);

бойових броньованих машин ‒ 14858 (+40);

артилерійських систем – 13029 (+48);

РСЗВ – 1085 (+1);

засоби ППО ‒ 815 (+0);

літаків – 357 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15);

крилаті ракети ‒ 2221 (+0);

кораблі /катери ‒ 27 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17740 (+46);

спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулого тижня, з 20 травня по 26 травня, Сили оборони України завдали російським окупантам чималих втрат. Зокрема, ворожі втрати в особовому складі становлять 8650 загарбників.

Відео дня

За оцінкою Німеччини, російська армія щомісяця може втрачати близько 24 тисяч своїх солдатів.

Російські "Медіазона" і "Бі-бі-сі" ведуть список імен загиблих російських військових, про смерть яких повідомляли публічно. Їм відомо вже понад 55 тисяч імен

Вас також можуть зацікавити новини: