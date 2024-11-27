Стратегічне озброєння, за словами Кучими, потребує стратегічного простору, а в Україні не було навіть полігонів для випробувань ракет.

Другий президент України Леонід Кучма впевнений, що бомбардувальники, які Україна передала РФ 25 років тому, суттєво не допомогли б у війні. Про це він розказав у коментарі "Схемам".

За його словами, навіть якби стратегічні бомбардувальники залишились на озброєнні нашої держави, це не значно би допомогло в захисті від окупантів.

"Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55, у той час як величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники ще у перші дні війни стали б легкою здобиччю російських засобів ураження як у повітрі, так і на аеродромах", - пояснив Кучма.

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Він додав, що стратегічна зброя не вписувалася в український масштаб.

"В нас не було полігонів для випробувань ракет. Ми не мали навіть достатньої для експлуатації цих засобів територіальної протяжності - адже стратегічне озброєння потребує стратегічного простору", - сказав Леонід Кучма.

РФ використовує бомбардувальники Ту-160, віддані Україною - що відомо

Журналісти проєкту "Схеми" раніше встановили, що щонайменше шість переданих Україною літаків Ту-160 зараз знаходяться у бойовому складі російської армії.

Крім того, серед переданих владою України літаків були виявлені і бомбардувальники Ту-95МС. Окупанти перейменували їх на "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ".

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