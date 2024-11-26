Також журналісти знайшли українські Ту-95МС, які в Росії отримали нові назви.

Російські війська експлуатують стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна передала 25 років тому в якості погашення заборгованості за газ.

Як повідомляє проєкт "Схеми" "Радіо Свобода", завдяки аналізу серійних номерів з угоди про передачу літаків 1999 року та з міжнародних авіареєстрів вдалося зʼясувати, що щонайменше шість переданих Україною літаків Ту-160 зараз знаходяться у бойовому складі ворожої армії.

Загалом журналісти "Схем" ідентифікували десять українських стратегічних літаків, переданих Росії. Там їм присвоїли нові назви:

Відео дня

"Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10"),

"Василь Сенько" ("11"),

"Олександр Новиков" ("12"),

"Володимир Судець" ("15"),

"Олексій Плохов" ("16"),

"Андрій Туполев" ("18"),

"Ігор Сікорський" ("22").

Мінімум шість одиниць Ту-160 зараз перебувають у бойовому складі російської армії.

Крім того, серед переданих владою України літаків були виявлені і бомбардувальники Ту-95МС. Зараз вони мають назви "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ".

Використання бомбардувальників у війні РФ проти України

Російські терористи вже не один раз за останні роки використовували стратегічні бомбардувальники Ту-95МС для атак по Україні. Саме з цих літаків ворог випускає ракети Х-101 під час масованих ракетних ударів по Україні.

Примітно, що Ту-160 використовувалися доволі рідко. Та під час великої атаки 17 листопада РФ задіяла ці літаки. Вони можуть запускати ракети Х-55 радянського зразка. За словами експерта Анатолія Храпчинського, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вже використовували ці літаки для обстрілів території України, утім, дуже берегли їх, бо розуміють, що вони мають обмежений ресурс.

Вас також можуть зацікавити новини: