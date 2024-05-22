Зброя вже активно "мінусує" окупантів, зокрема, позаминулої ночі ефективно відпрацювала по позиціям росіян на Кінбурнській косі.

Морські дрони СБУ "Sea Baby", на які українці збирали кошти через платформу "UNITED24", відтепер оснащені системами "Град" і вже активно "мінусують" окупантів, повідомили джерела УНІАН.

Зокрема, позаминулої ночі "Sea Baby" СБУ спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціям росіян на Кінбурнській косі.

"Наш "Sea Baby" - це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно", - зазначив співрозмовник у СБУ.

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У Службі показали ексклюзивні кадри з випробувань "Sea Baby" раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.

Морські дрони на озбриоєнні України - подробиці

Як повідомляв УНІАН, на озброєнні СБУ є два типи дронів - Sea Baby і "Мамай". Українські фахівці постійно працюють над їхньою модернізацією.

У березні глава української розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни створила власний морський дрон, але він виявився невдалим.

Нещодавно в мережі опублікували кадри випробування російського безпілотного катера-камікадзе. Його називають аналогом українського дрона MAGURA V5, розробленого для Головного управління розвідки Міноборони України.

Політолог Тарас Загородній констатує, що Служба Безпеки нарощує кількість дронових ударів по об’єктах ворога. Він відзначив, що удари дронів СБУ по НПЗ вже завдали РФ збитків на мільярди доларів. Також Загородній наголошує на користі ударів СБУ по аеродромам ворога.

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