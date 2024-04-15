Загалом дрони вразили 11 російських кораблів та Кримський міст, який Росія використовувала для постачання озброєння на війну.

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко розповів в ефірі телемарафону про результати використання морських дронів, технічні характеристики та нове покоління ударних безпілотників.

Так, дрони СБУ вже уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст. Перше успішне застосування прототипів морських дронів відбулося в жовтні 2022 року. "Тоді в Севастопольській бухті зазнали пошкоджень чотири військові судна РФ, серед них були ракетоносії "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Тобто, це ці кораблі, які ракетами обстрілюють територію нашої держави",- сказав він.

Далі СБУ поповнювало свою скарбничку цілей. "І тут мова не тільки про кораблі, а й про ураження Кримського мосту. Можна сказати, що за майже півтора роки від першого застосування дронів в Севастопольській бухті, СБУ досягла поставлених цілей. А саме, зменшила військові потужності ворога на морі та розблокувала українські торговельні шляхи в Чорному морі, зокрема, "зерновий коридор", - акцентував Дехтяренко.

Відео дня

Морські дрони - це українська розробка, на той час в цілому світі не існувало альтернативи. "Існуючі західні безпілотники були занадто великі і не маневрені, їх з легкістю могли виявляти ворожі РЛС. До того ж, західні дрони не мали бойової частини, тому що вони використовувались переважно для логістичних цілей або для розвідки", - зазначив він.

Зазначається, що морські дрони непомітні як для підводної акустики, так і для надводних радарів. "Дрон мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ - води і повітря, саме через невеликі розміри і особливості конструкції знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають радіолокаційні станції. Більше того, корпус цього дрона виготовлений із радіопоглинаючого матеріалу. Цей концепт повністю підтвердив свою непомітність і ударну потужність під час спецоперацій, які СБУ проводила спільно з ВМС. Тобто, такі дрони можна побачити тільки візуально, а не на системах спостереження", - пояснив він.

Сьогодні СБУ використовує дрони двох типів - Sea Baby ("Морський малюк") та "Мамай", над їх вдосконаленням постійно працює команда фахівців СБУ спільно з ВМС України та з іншими Силами безпеки та оборони.

"Наприклад, Sea Baby 2024 року випуску - це дрони нового покоління, які є ще більше смертоносним. Він відрізняється від попередньої моделі як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками. Серед іншого новий дрон "Sea Baby" здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. А це означає, що СБУ може дістати ворожу ціль будь-якій точці Чорного моря", - підкреслив Дехтяренко.

Наразі новий "Морський малюк" проходить повний цикл випробовування, СБУ адаптує новітнє бортове озброєння і відпрацьовує всі можливі технічні ньюанси, додав він.

"Морські дрони СБУ вже показали, що Росія – це не морська держава, а держава, яка іде на дно. В якості загального анонсу можу сказати, що після перемоги, завдяки СБУ і нашим побратимам з Сил оборони, Чорне море стане популярним місцем для дайвінгу. Думаю, буде чимало охочих подивитися на російський металобрухт на дні нашого українського моря. Ми над цим працюємо", - підкреслив Дехтяренко.

Атаки по окупантах у Криму: що відомо

Раніше The Sun написав що Україна має приблизно 100 днів, щоб здійснити вирішальну атаку на Кримський міст. На думку західних експертів, це можна зробити за допомогою певної зброї.

Раніше голова Служби безпеки України Василь Малюк пообіцяв повторні атаки на Кримській міст, зазначивши, що Україна має потенціал для його повного знищення.

Нагадаємо, у липні 2023 року під час першої атаки на Кримський міст до цілі допливли та уразили два українських дрони Sea Baby.

Вас також можуть зацікавити новини: