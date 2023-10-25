162-е крило навчає пілотів на авіабазі Національної гвардії Морріс, яка розташована в міжнародному аеропорту Тусона.

США розпочали навчання українських пілотів польотів на F-16, повідомили ВПС США 25 жовтня. За словами представника служби, на початку цього тижня "невелика кількість" українських пілотів почала навчання в 162-му крилі Національної гвардії Арізони "основам F-16".

"Програма навчання буде відповідати базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців", - заявив представник ВПС США в заяві, наданій журналу Air & Space Forces Magazine.

Також про це розповів представник американських повітряних сил, як повідомила кореспондентка Politico Лара Селігман.

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"У середу, 25 жовтня, українські пілоти вже приступили до польотів на F-16. До цього вони вчилися на тренажерах, авіатренажерах, повноцінно відтворювали кабіну літака", - написала вона.

162-е крило навчає пілотів на авіабазі Національної гвардії Морріс, яка розташована в міжнародному аеропорту Тусона. Це єдиний підрозділ ВПС США, якому доручено навчання іноземних пілотів на F-16, що є частиною його повсякденної місії. Підрозділ навчив експлуатації F-16 більше двох десятків країн.

Навчання українських льотчиків на F-16

Типовий курс навчання F-16 займає близько шести місяців. Проте офіційні особи США відзначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки цей курс буде відповідати потребам України в захисті свого неба від російських літаків, безпілотників і ракет. Європейські країни також навчають українських пілотів управлінню F-16.

Раніше стало відомо, що українські пілоти завершили курс мовної підготовки. Невелика кількість пілотів, які прибули в США минулого місяця для участі в курсах англійської мови на базі ВПС Лакленд в Техасі, пройшли перший тест на знання англійської мови .

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