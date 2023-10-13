Пілоти спочатку вивчать основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках.

Українські пілоти завершили курс мовної підготовки і наступного тижня почнуть тренуватися на F-16 на авіабазі в американському штаті Арізона.

Невелика кількість пілотів, які прибули в США минулого місяця для участі в курсах англійської мови на базі ВПС Лакленд в Техасі, пройшли перший тест на знання англійської мови і направляються на авіабазу Національної гвардії Морріс в Арізоні, повідомляє Politico.

Там вони будуть тренуватися в 162-му авіаційному крилі, головному навчальному центрі ВПС F-16, повідомили двоє чиновників.

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Пілоти спочатку вивчать основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках, що характерно для будь-якої програми підготовки пілотів ВПС. Однак цей процес може бути прискорений у зв'язку з гострою необхідністю повернути їх на поле бою, повідомив перший чиновник.

Група українських пілотів бере участь у програмі вивчення англійської мови в центрі англійської мови Інституту оборонної мови в Лакленді, повідомила представник ВПС Роуз Райлі.

"Випробування визначать їх наступні курси і час, коли пілоти зможуть почати навчання F-16. В даний час варіанти місця проведення тренувань все ще розглядаються", - сказала Райлі.

Літаки F-16 для України

США оголосили в середу, що вони разом з Нідерландами і Данією очолять коаліцію країн, які навчають українських пілотів і екіпаж експлуатації та обслуговування F-16. На даний момент 11 країн погодилися допомогти в навчанні, а Нідерланди, Данія і Бельгія передати літаки.

Під час прес-конференції в Брюсселі на початку цього тижня міністр оборони Ллойд Остін заявив, що F-16 прибудуть на поле бою не раніше наступної весни.

Група українських пілотів, які навчаються в Європі, вже вчиться на пілотажних тренажерах F-16, повідомив раніше в цьому місяці офіційний представник ВПС України Юрій Гнат. Наступний етап - "польоти з інструктором на справжніх літаках", - сказав він.

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