Наразі невідомо, скільки саме українських пілотів пройшли навчання на цих літаках.

Українські пілоти та механіки закінчили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після пів року навчання. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на повідомлення French Aid to Ukraine.

"Після шести місяців навчання українських пілотів та механіків на Mirage 2000-5F завершилося. Щасливого Різдва!", - написали у повідомленні.

Mirage 2000 - що відомо

Mirage 2000 є французьким багатьоцільовим винищувачем, який у 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation. Зазначається, що цей літак був основним у військово-повітряних силах Франції наприкінці XX - на початку XXI століття.

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Відомо, що перший політ відбувся у 1978 році, а вже у 1984 році літак прийняли на озброєння у Франції. Також ці винищувачі є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню.

Крім того, відомо, що Mirage 2000 використовували під час військових конфліктів у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інших країнах.

Mirage 2000 для України - останні новини

Раніше експерти Defence Express розповіли, коли Україна може отримати перші Mirage. За їхніми прогнозами, це може відбутися протягом січня-лютого 2025 року.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція прискорить передачу винищувачів Mirage для нашої країни. Він підкреслив, що Франція розуміє виклики, з якими стикається Україна.

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