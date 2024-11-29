Також президент оголосив про готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням ППО України.

Франція прискорить процес передачі Україні винищувачів Mirage. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном.

"Провів продуктивну розмову з президентом Емманюелем Макроном. Подякував за готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку та прискорення процесу передачі літаків Mirage", - написав він.

За словами Зеленського, Франція розуміє виклики, з якими стикається Україна.

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Він додав, що під час розмови наголосив на важливості запрошення України до НАТО, а також на розширенні далекобійних можливостей Сил оборони.

Окремо вони обговорили продовження підготовки та оснащення українських бригад як на територіях країн-членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України.

Винищувачі Mirage для України - що повідомлялося

Нагадаємо, раніше журнал Forbes повідомляв, що перші три французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5 мають прибути в Україну до кінця квітня. При цьому зазначалося, що вони будуть оснащені найкращим французьким озброєнням класу "повітря-земля", зокрема крилатими ракетами SCALP-EG і планерними бомбами Hammer.

Авіаційний експерт Валерій Романенко заявляв, що Україна може отримати від Франції доопрацьовані винищувачі Mirage 2000-5F, які здатні стати ймовірною заміною бомбардувальникам Су-24.

У Business Insider акцентували, що обіцяні Францією нові винищувачі Mirage будуть ще однією бойовою платформою, здатною запускати західні ракети Storm Shadow.

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