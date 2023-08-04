Вони допомагають "приземляти" російські БПЛА.

Українські військовослужбовці використовують проти російських безпілотних літальних апаратів литовські антидронові рушниці Sky wiper (EDM4S).

Державна прикордонна служба України у своєму Telegram-каналі опублікувала розповідь оператора такої рушниці - воїна загону "Сталевий кордон" з позивним "Лев". Чоловік працює з приладом вже три місяці, він встиг посадити чимало БпЛА російських загарбників.

Він зазначає, що ефективніше вона діє в поєднанні з іншими технічними приладами. "Вона дуже залежить від свого побратима - розвідкомплексу "Дозор", який допомагатиме скоріше виявляти самі дрони, системи РЕБ, що будуть заважати вже вашим повітряним суднам, та показувати їх на радарній сітці", - зазначив він.

Що відомо про антидронові рушниці Sky wiper

Ще у червні минулого року стало відомо, що громадяни Литви зібрали близько півтора мільйона євро та придбали 110 антидронових рушниць EDM4S для України. Вони назвали їх Оркрист (меч "Убивця орків" у легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна).

EDM4S SkyWiper - це портативний пристрій для радіоелектронної боротьби, призначений для виведення з ладу малих і середніх БПЛА шляхом блокування систем зв'язку та супутникової навігації за допомогою електромагнітного імпульсу.

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