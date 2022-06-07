Арвідас Анушаускас заявив, що Київ отримав вантажівки і позашляховики.

Частина військової допомоги з Литва вже прибула в Україну. Йдеться про вантажні автомобілі та позашляховики.

Про це повідомив Міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter.

За його словами, вже прибули 20 автомобілів.

"25 травня я оголосив, що Литва готує нову доставку на адресу України. Сьогодні я повідомляю, що 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків вже в Україні", - йдеться в повідомленні.

При цьому литовський міністр зазначив, що найближчим часом в Україну ще прибудуть 20 бронемашин М113.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну та влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

У зв'язку з цим дружні Україні країни почали постачати не тільки гуманітарну допомогу, а й військову. Так, 21 квітня Литва передала Україні важкі міномети. Їх кількість не уточнюється, але залишкова вартість переданої Вільнюсом військової підтримки становить десятки мільйонів євро.

25 травня Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що влада прийняла рішення надати Україні БТРи М113, військові вантажівки та позашляховики.

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