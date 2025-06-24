Поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони, а після її закінчення Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники.

Міністр оборони Рустем Умєров розкрив деталі спільного українсько-британського проєкту з виробництва дронів, про який домовились президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Кір Стармер.

Так, згідно з повідомлення в Telegram-каналі Міноборони, ініціатива дає можливість британським оборонним компаніям швидко проєктувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах.

Як зауважив Умєров, протягом перших трьох років британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектру українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії.

Відео дня

"Поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Після її закінчення Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники", - деталізував Умєров.

За його словами, співпраця сприятиме масштабуванню передових технологій, збільшенню виробництва безпілотників та інтеграції наших оборонних промисловостей.

Візит Зеленського у Велику Британію

Президент України Володимир Зеленський вчора, 23 червня, під час візиту до Лондона зустрівся з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Вони обговорили впровадження нових санкцій проти Росії та розвиток оборонної співпраці.

Як повідомив після зустрічі Зеленський, взаємодія в оборонній сфері дасть змогу Україні отримувати стабільне фінансування важливих проєктів, а саме у виробництві дронів-перехоплювачів та дронів далекого радіуса дії. Він зазначив, що є хороший результат сьогоднішньої зустрічі - додаткове рішення про спільне виробництво. Зеленський висловив впевненість, що воно зміцнить обидві країни.

Зеленський сказав, що також є домовленості щодо посиленню української ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: